2019-02-17T09:50:42+03:00
Звезды

Куда сходить в Уфе 17 февраля

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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Братья Сафроновы привезли в Уфу новую программу. Фото: Дмитрий НИКИФОРОВ.Братья Сафроновы привезли в Уфу новую программу. Фото: Дмитрий НИКИФОРОВ.
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НА КОНЦЕРТ

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) сегодня выступают знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы. В программе захватывающее шоу с невероятными трюками. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1000 - 3500 руб.

В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50) ждут любителей классической музыки - здесь даст концерт знаменитый венский филармонический "Штраус-оркестр". (12+)

Начало 19.00

Цена билетов : 1000 - 3500 руб.

В музыкальном ресторане "Music Hall 27" (ул.Кирова, 27 ) можно услышать инди-рок в исполнении группы из Екатеринбурга "Кураре" . (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 600 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) покажут два спектакля: на основной сцене - комедию Жана-Батиста Мольера " Мнимый больной", а на камерной - "Кофейный блюз".(16+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 250 - 500 руб.

В Театре кукол (пр. Октября, 158) сегодня покажут премьерный спектакль для взрослых " Любовные приключения" в стиле балаган-travel. (18+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 250 руб.

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) покажут балет " Аленький цветочек" по мотивам одноименной сказки Аксакова. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 350 - 1100 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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