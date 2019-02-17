За сутки в Башкирии насмерть сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-17T09:39:55+03:00

Все аварии произошли в темное время суток

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Вчера, 17 февраля, ДТП в Башкирии оборвали жизни троих пешеходов. Все смертельные аварии произошли в темное время суток.

Так, утром на автдодороге Туймазы-Какрыбашево местный водитель за рулём «Chevrolet Niva» наехал на 37-летнего мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте ДТП. Водитель рассказал, что пешеход шёл по краю проезжей части в попутном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов.

фото: ГИБДД по РБ

Ночью на автодороге Дюртюли-Нефтекамск 23-летний водитель, управляя «Ладой Приора» сбил 20-летнего парня. Удар был такой силы, что молодой человек погиб на месте. Автомобилист сообщил, что тот лежат прямо на проезжей части.

В это же время смертельная авария с пешеходом произошла в селе Красная Горка Нуримановского района. 26-летний местный житель за рулём «Geely Emgrand» сбил 32-летнего мужчину. Известно, что водитель на момент ДТП был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- По всем вышеуказанным автоавариям начаты расследования, по результатам которых будут известны причины и обстоятельства происшествий, - прокомментировали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU