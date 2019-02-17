В Уфе водитель маршрутки напугал горожан дрифтом

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-17T09:34:33+03:00

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Поздно ночью 17 февраля уфимцев напугал водитель маршрутки. Мужчина на «Форде Спринтере» решил подрифтовать на круговом движении на Центральном рынке. Водитель нарезал круги, совершал опасные маневры, и его не смущало то, что на дорогах есть и другие автомобили.

- Час ночи. Вот такие вот у нас лихачи катаются, - комментирует девушка, автор видео.

Отметим, что автомобилиста даже не за что оштрафовать. Наказание за опасное вождение в городе еще не ввели. В будущем планируется, что водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/692329" frameborder="0"></iframe> В Уфе маршрутчик дрифтовал на круговом движении.

ИСТОЧНИК KP.RU