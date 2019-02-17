Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь за бесплатной шаурмой на морозе

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-17T08:39:16+03:00

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В пятницу, 15 февраля, в Стерлитамаке открылся новый киоск с шаурмой. Владелец фаст-фуда решил порадовать горожан и устроил акцию по выдаче бесплатной шаурмы. За мясом в лаваше выстроилась огромная очередь, и стар, и млад, несмотря на морозную погоду.

- На улице Вокзальной не протолкнуться - десятки людей, преимущественно школьники, ждут свой бесплатный заказ. Ладно, хоть давки нет, - говорит местный житель.

- Лучше уж заплатить 150 рублей и купить, чем стоять часами, - возмущаются стерлитамаковцы.

ИСТОЧНИК KP.RU