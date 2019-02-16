2019-02-16T18:46:06+03:00
Происшествия

Два человека погибли в лобовом столкновении «Калины» и МАЗа в Башкирии

Авария произошла в Салаватском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД республикиФото: ГИБДД республики
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Два человека стали жертвами аварии, которая случилась около полудня 16 февраля в Салаватском районе Башкирии. На дороге Кропачево – Ачит столкнулись встречные «Лада Калина» и МАЗ. От удара легковая машина вылетела в сугроб на обочине, а грузовик завалился на бок.

«Калиной» в момент аварии управлял 22-летний парень, он и его 31-летний пассажир скончались до приезда кареты скорой помощи. Водитель грузового авто, 55-летний житель Ульяновской области, остался цел.

В ГИБДД Башкирии уточнили, что по факту ДТП начато расследование.

Фото: ГИБДД республики

Фото: ГИБДД республики

Фото: ГИБДД республики

Фото: ГИБДД республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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