Два человека погибли в лобовом столкновении «Калины» и МАЗа в Башкирии

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-16T18:46:06+03:00

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Два человека стали жертвами аварии, которая случилась около полудня 16 февраля в Салаватском районе Башкирии. На дороге Кропачево – Ачит столкнулись встречные «Лада Калина» и МАЗ. От удара легковая машина вылетела в сугроб на обочине, а грузовик завалился на бок.

«Калиной» в момент аварии управлял 22-летний парень, он и его 31-летний пассажир скончались до приезда кареты скорой помощи. Водитель грузового авто, 55-летний житель Ульяновской области, остался цел.

В ГИБДД Башкирии уточнили, что по факту ДТП начато расследование.

Фото: ГИБДД республики

Фото: ГИБДД республики

ИСТОЧНИК KP.RU