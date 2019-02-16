2019-02-16T18:32:30+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 8-летней девочки

В последний раз ее видели на проспекте Октября в Стерлитамаке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Стерлитамаке прекращены поиски 8-летней девочки. По сведениям волонтеров центра «Отклик», школьницу нашли живой и здоровой. По неподтвержденным данным, она была у бабушки.

Напомним, что в розыск девочку объявили сегодня днем, 16 февраля. Ребенок пропал на проспекте Октября в Стерлитамаке. Она вышла из своего дома в 16:00 по местному времени и ушла в неизвестном направлении. Напуганные родители обратились за помощью к добровольцам, и те организовали срочный сбор.

Сейчас с девочкой все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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