В Башкирии прекращены поиски 8-летней девочки
В последний раз ее видели на проспекте Октября в Стерлитамаке
Фото: соцсети
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В Стерлитамаке прекращены поиски 8-летней девочки. По сведениям волонтеров центра «Отклик», школьницу нашли живой и здоровой. По неподтвержденным данным, она была у бабушки.
Напомним, что в розыск девочку объявили сегодня днем, 16 февраля. Ребенок пропал на проспекте Октября в Стерлитамаке. Она вышла из своего дома в 16:00 по местному времени и ушла в неизвестном направлении. Напуганные родители обратились за помощью к добровольцам, и те организовали срочный сбор.
Сейчас с девочкой все хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU