2019-02-17T08:02:29+03:00
Происшествия

В Уфе вор обчистил автомобиль, пока хозяйка отводила ребенка в детсад

Ловкого воришку задержали
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В полицию Уфы обратился 33-летний горожанин. Мужчина рассказала, что его супруга стала жертвой автомобильного вора. Она вышла из машины на пару минут, чтобы отвести ребенка в детский сад, но этого времени злоумышленнику оказалось достаточно для кражи. Он забрал из салона сумку, в которой лежали зарядка и наушники. Ущерб оценили в 4 тысяч рублей.

Подозрения полиции сразу пали на 30-летнего местного жителя, имевшего не одну судимость. После задержания тот во всем признался. Чужие вещи он намеревался продать, но не успел, их изъяли полицейские.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по региону. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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