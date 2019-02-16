«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» по буллитам

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-16T17:44:31+03:00

Хотя первый период остался за подопечными Николая Цулыгина

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«Салават Юлаев» снова уступил «Адмиралу» во Владивостоке. На этот раз победителя встречи определила серия буллитов, в которой сильнее оказались хозяева 3:2.

Первый период встречи остался за «юлаевцам». По шайбе забросили Владимир Ткачев и Александр Бурмистров, но дальше фортуна отвернулась от уфимцев. В итоге «Адмирал» отыграл обе шайбы и вырвал победу благодаря точному броску Константина Глазачева.

Напомним, что для «Салавата» это второе за неделю поражение от команды из Владивостока. Два дня назад уфимцы уже уступили им 0:3.

Следующим соперником подопечных Цулыгина станет «Ак Барс». 20 февраля уфимская команда сразится с клубом из Казани на домашнем льду.

ИСТОЧНИК KP.RU