Возле пожарной части в Уфе сгорел экскаватор
К счастью, никто не пострадал
Стоп-кадр из видео, БашДТП
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Вчера днем, 15 февраля, напротив пожарной части в центре Уфы загорелся экскаватор. Объятый пламенем транспорт уфимцы засняли на видео.
Как сообщили в МЧС по Башкирии, информация о том, что на улице Шафиева ЧП - полыхает моторный отсек экскаватора - поступила на пульт диспетчера около половины пятого вечера. Менее десяти минут потребовалось пожарным, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание. В тушении пламени участвовали две пожарные машины и семь человек.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU