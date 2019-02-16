2019-02-16T14:11:00+03:00
Происшествия

Возле пожарной части в Уфе сгорел экскаватор

К счастью, никто не пострадал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видео, БашДТПСтоп-кадр из видео, БашДТП
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Вчера днем, 15 февраля, напротив пожарной части в центре Уфы загорелся экскаватор. Объятый пламенем транспорт уфимцы засняли на видео.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, информация о том, что на улице Шафиева ЧП - полыхает моторный отсек экскаватора - поступила на пульт диспетчера около половины пятого вечера. Менее десяти минут потребовалось пожарным, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание. В тушении пламени участвовали две пожарные машины и семь человек.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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