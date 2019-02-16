В Башкирии планируют построить новый речной порт
Власти Башкирии планируют увеличить объем грузов, перевозимых по рекам республики. В частности, объемы зерна и крупногабаритных грузов. Достичь этого можно при условии появления нового речного порта.
Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, первоначально должна быть разработана концепция проекта, содержащая основные подходы к будущему порту, а также список потенциальных грузоотправителей и грузополучателей.
- В этом случае появится возможность подготовки соответствующей железнодорожной базы для подвоза грузов, - говорится в сообщении.
Этот проект обсудили в Сочи врио главы республики Радий Хабиров и министр транспорта России Евгений Дитрих. Где планируется построить новую гавань и сколько времени это займет, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU