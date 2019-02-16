2019-02-16T15:28:10+03:00
Общество

В Башкирии планируют построить новый речной порт

Эту идею Радий Хабиров обсудил в Сочи с министром транспорта России Евгенией Дитрихом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Башкирии планируют увеличить объем грузов, перевозимых по рекам республики. В частности, объемы зерна и крупногабаритных грузов. Достичь этого можно при условии появления нового речного порта.

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, первоначально должна быть разработана концепция проекта, содержащая основные подходы к будущему порту, а также список потенциальных грузоотправителей и грузополучателей.

- В этом случае появится возможность подготовки соответствующей железнодорожной базы для подвоза грузов, - говорится в сообщении.

Этот проект обсудили в Сочи врио главы республики Радий Хабиров и министр транспорта России Евгений Дитрих. Где планируется построить новую гавань и сколько времени это займет, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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