2019-02-16T13:20:32+03:00
Звезды

Башкирским фанатам Радика Юльякшина не хватает билетов на шоу артиста

Самый популярный исполнитель национальной эстрады вынужден давать по нескольку концертов в день.
Мила КИЯН
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Радик Юльякшин остается самым гастролирующим артистом национальной эстрады. Фото: Марат МУЛЮКОВ.Радик Юльякшин остается самым гастролирующим артистом национальной эстрады. Фото: Марат МУЛЮКОВ.
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Февральские гастроли Радика Юльякшина по родной республике, начавшиеся на прошлой неделе, бьют все рекорды по посещаемости. Во многих городах запланировано по два и даже три концерта. Но и этого оказывается недостаточным, чтобы на концерт смогли попасть все желающие. К примеру, в Туймазах изначально было запланировано два выступления в местном дворце культуры «Родина», но артисту пришлось дать еще и третье.

- В Туймазах за месяц до концерта разобрали все билеты, ни одного не осталось. Вот как так?! - удивляется сам артист на своей страничке в Инстаграме. - Ну, вы даете!

В итоге в минувшую пятницу Радику и его команде пришлось дать два концерта в один день: один - днем, другой - вечером, ведь до конца февраля в гастрольном графике нет ни одного свободного дня! Завершаться февральские гастроли тремя концертами в Нефтекамске. Всего же за месяц артист даст семнадцать концертов. Не меньше запланировано и в марте - в следующем месяце гастроли продолжаться серией концертов по республике, а также выступлениями в Магнитогорске и нескольких городах Татарстана, где певец пользуется не меньшей популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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