Башкирским фанатам Радика Юльякшина не хватает билетов на шоу артиста
Февральские гастроли Радика Юльякшина по родной республике, начавшиеся на прошлой неделе, бьют все рекорды по посещаемости. Во многих городах запланировано по два и даже три концерта. Но и этого оказывается недостаточным, чтобы на концерт смогли попасть все желающие. К примеру, в Туймазах изначально было запланировано два выступления в местном дворце культуры «Родина», но артисту пришлось дать еще и третье.
- В Туймазах за месяц до концерта разобрали все билеты, ни одного не осталось. Вот как так?! - удивляется сам артист на своей страничке в Инстаграме. - Ну, вы даете!
В итоге в минувшую пятницу Радику и его команде пришлось дать два концерта в один день: один - днем, другой - вечером, ведь до конца февраля в гастрольном графике нет ни одного свободного дня! Завершаться февральские гастроли тремя концертами в Нефтекамске. Всего же за месяц артист даст семнадцать концертов. Не меньше запланировано и в марте - в следующем месяце гастроли продолжаться серией концертов по республике, а также выступлениями в Магнитогорске и нескольких городах Татарстана, где певец пользуется не меньшей популярностью.
ИСТОЧНИК KP.RU