Житель Башкирии заработал 500 тысяч рублей на бездомных собаках

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-16T12:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские города Кумертау задержали 31-летнего директора местной стройфирмы по подозрению в крупном мошенничестве. По версии силовиков, мужчина наживался на бездомных собаках, обманывая государство.

В 2006 году он получил от своего приятеля небольшую строительную компанию. При этом прошлый владелец не оформил все документы нужным путем, чем и решил воспользоваться подозреваемый. Он через подставное лицо выиграл контракт на клинический осмотр, учет и проведение ветеринарных процедур бездомным животным. Но отчеты в местную администрацию не совпадали с реально выполненной работой, причем разница была довольно существенной – бюджет потратил лишних 500 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД. Молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU