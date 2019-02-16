2019-02-16T12:52:08+03:00
Происшествия

Житель Башкирии заработал 500 тысяч рублей на бездомных собаках

Но теперь ему грозит тюрьма.
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Полицейские города Кумертау задержали 31-летнего директора местной стройфирмы по подозрению в крупном мошенничестве. По версии силовиков, мужчина наживался на бездомных собаках, обманывая государство.

В 2006 году он получил от своего приятеля небольшую строительную компанию. При этом прошлый владелец не оформил все документы нужным путем, чем и решил воспользоваться подозреваемый. Он через подставное лицо выиграл контракт на клинический осмотр, учет и проведение ветеринарных процедур бездомным животным. Но отчеты в местную администрацию не совпадали с реально выполненной работой, причем разница была довольно существенной – бюджет потратил лишних 500 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД. Молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Башкирским фанатам Радика Юльякшина не хватает билетов на шоу артиста
В Башкирии стартовал флешмоб #ДержисьСибай
Куда сходить в Уфе 16 февраля
В Сибае ВАЗ-2114 насмерть сбил 53-летнюю женщину
На следующей неделе жители нескольких домов в Уфе останутся без воды
Лжепроститутка оставила жителя Башкирии без денег
Уфимка, осужденная за сбыт наркотиков, 20 лет скрывалась от полиции
Погода в Уфе на субботу, 16 февраля
Житель Башкирии украл 30 тысяч рублей и сигареты
В Башкирии в производство витаминов вложат 1,5 млрд рублей
В Башкирии задержали насильника, промышлявшего на тропе здоровья
«Дом.ru» снова признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России по версии Ookla®
Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов
МегаФон дарит второй Samsung
Жительница Башкирии выгнала пожилую маму жить в предбанник
Молодого уфимца будут судить за обман полицейских
В Уфе бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика
22-летний депутат из Башкирии купил 2 гектара земли в Крыму и попал в центр международного скандала
Следователи проверят, почему жительницу Башкирии отказались класть в больницу с переломом бедра
Депутаты Башкирии хотят ужесточить наказание за фиктивную прописку
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Куда сходить в Уфе 15 февраля
Уфу хотят застроить малоэтажными домами
«Зря ругаете их, добрые люди»: уфимские маршрутчики спасли дальнобойщика из Астрахани
В Башкирии врачи рассказали, зачем наложили женщине на сломанное бедро кусок старой швабры