Куда сходить в Уфе 16 февраля

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-16T11:15:29+03:00

Фото: Опера "Тоска" - одна из самых зрелищных постановок Башкирского театра оперы и балета. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня покажут одну из самых популярных классических опер в мире - "Тоска" Джаккомо Пуччини. (16+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 100 - 1000 руб.

НА КОНЦЕРТ

В Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58) в рамках абонемента "Джазовые истории с Олегом Киреевым" знаменитый музыкант и ансамбль "Орлан" представят новую программу "Джаз в кино". (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 800 руб.

В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50) выступает ансамбль волынщиков "City Pipes". Зрители услышат также кельтскую волынку и арфу, увидят песочное шоу и яркие танцевальные номера. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 300- 800 руб.

В Художественном музее им. Нестерова (ул. Гоголя, 27) пройдет творческий вечер резидентов клуба авторской песни "Белый ворон", известных уфимских бардов Виктора Кузьменко и Рустема Якупова. (6+)

Начало в 17.00

Цена билетов: 150 руб.

В выставочном зале "Ижад" (ул. Космонавтов, 22) дает концерт обладатель титула "Лучший гармонист России" Хайдар Якшибаев. (6+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 руб.

В клубе "XI" (ул. 50-летия Октября, 19) состоится концерт участников фестиваля независимой музыки "Shau Karau Promo", который осенью отметит пятилетний юбилей. На единственном пре-пати выступят музыканты из Москвы, Екатеринбурга, Удмуртии и Татарстана. (16+)

Начало в 16.00

Цена билетов: 200 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU