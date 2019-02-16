2019-02-16T10:37:42+03:00
Происшествия

В Сибае ВАЗ-2114 насмерть сбил 53-летнюю женщину

Она скончалась от травм в больнице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госавтоинспекция БашкирииФото: Госавтоинспекция Башкирии
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ДТП со смертельным исходом случилось в пятницу утром, 15 февраля, в Сибае. 55-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2114 по улице Ленина. Перед ним на «зебре» переходила дорогу 53-летняя женщина.

Дойти до конца проезжей части горожанка не успела, машина сбила ее. По словам очевидцев, женщину протащило несколько метров на капоте. В ГИБДД Башкирии рассказали, что с тяжелыми травмами пострадавшую доставили в городскую больницу. Она впала в кому. Врачи сутки боролись за ее жизнь, но повреждения оказались слишком обширны, сегодня утром женщина скончалась.

Разбираться в обстоятельствах наезда предстоит полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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