2019-02-16T09:48:25+03:00
Недвижимость

На следующей неделе жители нескольких домов в Уфе останутся без воды

«Уфаводоканал» поделился графиком отключения водоснабжения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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На следующей неделе несколько домов в Черниковке временно останутся без холодной и горячей воды.

Первыми под отключение попадут жители улицы Черниковской. В домах №№46, 79, 79/1, 81 и 83 в понедельник, 18 февраля, не будет холодной воды. Специалисты отключат ее, чтобы поменять задвижки на водопроводе.

В четверг, 21 февраля, перекроют подачу воды в дома №117, 119 и 119/1 по улице Интернациональной. Причина, как уточнили в «Уфаводоканале», все та же – замена запорной арматуры.

В обоих случаях закончить ремонт планируют до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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