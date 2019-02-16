2019-02-16T09:04:17+03:00
Происшествия

Лжепроститутка оставила жителя Башкирии без денег

Оказалось, что под личиной путаны действовал мужчина
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Житель Нефтекамска лишился денег в погоне за эротическими приключениями. Он вознамерился заказать проститутку и нашел даже соответствующий сайт. Одна из девушек мужчине приглянулась, они договорились о встрече, но прежде дама потребовала задаток. По словам путаны, аренда квартиры, страховка мебели и белья – все это нужно было оплатить. Парень перевел ей 13 тысяч рублей, но долгожданного продолжения так и не получил. Дама перестала выходить на связь, а пылкий гражданин отправился в полицию.

Там узнали, что общался он вовсе не с прекрасной незнакомкой – аккаунт был зарегистрирован на мужчину. Полиция теперь пытается заблокировать сайт с предложениями интимного характера.

- Решается вопрос о возбуждении уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает Сюмбэль Валеева, сотрудник отдела МВД России по Нефтекамску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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