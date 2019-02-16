Уфимка, осужденная за сбыт наркотиков, 20 лет скрывалась от полиции

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-16T08:08:10+03:00

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Жительница Уфы почти 20 лет скрывалась от закона. На рубеже 90-х и 2000-х ее задержали на улице Ушакова с опием, который женщина продала клиенту. Ее обвинили в покушении на сбыт и завели дело. Однако на очередное заседание суда уфимка не пришла. Наркосбытчицу объявили в розыск, а спустя годы бесплодных поисков, в 2008-м, заочно приговорили к трем годам колонии общего режима.

Реализовать приговор стало возможно лишь 10 лет спустя. В минувшем ноябре осужденную обнаружили в Казахстане. 49-летнюю женщину арестовали и теперь готовятся экстрадировать на родину.

- В настоящее время Федеральной службе исполнения наказаний поручено организовать её приём и доставление к месту исполнения приговора суда, - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU