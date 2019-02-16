В Башкирии стартовал флешмоб #ДержисьСибай

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-16T12:06:12+03:00

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Телевидение Сибая и активисты экологического движения решили поддержать жителей задыхающегося города. Они запустили совместную акцию #ДержисьСибай. В рамках флешмоба каждый, кому небезразлична ситуация с тлеющим карьером в Зауралье, может записать видеообращение со словами поддержки горожанам и дополнить его хэштегом #ДержисьСибай или #БирешмэСибай.

Первыми участниками акции стали дьякон городского храма Арсений Стрельцов и солист группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.

По словам священнослужителя, 24 февраля около 12 часов дня по улицам Сибая пройдет крестный ход. Верующие будут молиться о том, чтобы ситуация в городе нормализовалась, и он снова стал безопасен для горожан.

Видео: Сибай ТВ, телерадиокомпания

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/692227" frameborder="0"></iframe> #ДержисьСибай. Этно-рок группа "Аргымак".Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU