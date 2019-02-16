2019-02-16T16:21:36+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 58-летний Александр Плотников

Последний раз мужчину видели еще в октябре 2018 года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по республикеФото: МВД по республике
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Полиция Кушнаренковского района объявила в розыск 58-летнего Александра Плотникова. Мужчина пропал без вести почти четыре месяца назад. 27 октября прошлого года он вышел из своего дома в селе Старобаскаково и больше там не объявлялся. Куда он мог направляться, никто не знает.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что всем, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом мужчине или его местонахождении, стоит сообщить в полицию: 8 (34780) 572-66 или 8-999-741-11-81. Можно позвонить на телефон доверия 279-32-92 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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