2019-02-15T15:10:28+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали насильника, промышлявшего на тропе здоровья

Мужчина нападал на беззащитных женщин
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сотрудники полиции из Кумертау задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании. По данным правоохранительных органов, он ранее уже был судим за надругательство над девочкой.

На днях появилась информация о том, что на городской тропе здоровья была изнасилована девушка. Вскоре сотрудники полиции задержали предполагаемого насильника. Им оказался местный житель, у которого, по неподтвержденным данным, имеются психические отклонения.

В сети появилось видео беседы мужчины с полицейскими. В ходе разговора подозреваемый, на вопрос, что он делал на тропе здоровья, отвечает, что искал там девушек. Хотел сделать «себе и им хорошо».

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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