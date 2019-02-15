2019-02-15T14:35:36+03:00
Политика

Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

Врио главы Башкирии вспомнил своих сослуживцев-ветеранов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Глава Башкирии Радий Хабиров поделился на своей странице в социальных сетях личными воспоминаниями о воинах-интернационалистах. Он рассказал, как во время службы в армии встретил молодых парней, которые вернулись из Афганистана.

- Немного резковатые, некоторые с ранениями, некоторые с протезами (Марсель, Заршит, Рим и десятки других). Афганцы..., - написал Хабиров.

В этом же посте руководитель региона поздравил всех участников военной операции в Афганистане с 30-летнием вывода советских войск из этой горной страны. Не забыл он и о других воинах-интернационалистах, выполнявших свой долг во всех уголках мира.

- А те кто, выполняя свой долг, не вернулись из Афганистана, Вьетнама, Анголы, Мозамбика, Ливана и десятков других стран, навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах, - подытожил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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