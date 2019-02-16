Погода в Уфе на субботу, 16 февраля

СЕГОДНЯ 07:02 2019-02-16T07:02:01+03:00

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Сегодня, 16 февраля, в Башкирии сохранится снежная погода.

По данным МЧС республики, температура воздуха ночью в Башкирии опустится до -13 градусов. Днем потеплеет до -2 градусов. На территории региона будет идти снег, возможна метель. Резкие порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. На дорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров.

В столице будет немного теплее. Днем температура воздуха поднимется до -4 градусов, а ночью похолодает до -7. Весь день в Уфе будет идти снег. Ветер ожидается сильный, 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU