В Башкирии в производство витаминов вложат 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-15T16:26:09+03:00

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В башкирской столице в ближайшее время начнется производство поливитаминов. Также на базе компании «Фармстандарт – Уфа ВИТА» планируется запустить масштабное производство стерильных препаратов в полимерных флаконах-капельницах. Об этом накануне договорились региональные власти и руководство завода.

Соглашение, подписанное с одной стороной Радием Хабировым, а с другой – председателем совета директоров уфимского витаминного завода, предполагает инвестиции в размере 2,5 млрд рублей. Чтобы запустить цех по производству поливитаминов потребуется 1,5 млрд рублей. Остальная сумма, а это порядка 1 млрд рублей, пойдет на запуск стерильных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU