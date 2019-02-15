2019-02-15T16:26:09+03:00
Экономика

В Башкирии в производство витаминов вложат 1,5 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве подписали республиканские власти и витаминный завод
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В башкирской столице в ближайшее время начнется производство поливитаминов. Также на базе компании «Фармстандарт – Уфа ВИТА» планируется запустить масштабное производство стерильных препаратов в полимерных флаконах-капельницах. Об этом накануне договорились региональные власти и руководство завода.

Соглашение, подписанное с одной стороной Радием Хабировым, а с другой – председателем совета директоров уфимского витаминного завода, предполагает инвестиции в размере 2,5 млрд рублей. Чтобы запустить цех по производству поливитаминов потребуется 1,5 млрд рублей. Остальная сумма, а это порядка 1 млрд рублей, пойдет на запуск стерильных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии задержали насильника, промышлявшего на тропе здоровья
«Дом.ru» снова признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России по версии Ookla®
Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов
МегаФон дарит второй Samsung
Жительница Башкирии выгнала пожилую маму жить в предбанник
Молодого уфимца будут судить за обман полицейских
В Уфе бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика
22-летний депутат из Башкирии купил 2 гектара земли в Крыму и попал в центр международного скандала
Следователи проверят, почему жительницу Башкирии отказались класть в больницу с переломом бедра
Депутаты Башкирии хотят ужесточить наказание за фиктивную прописку
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Куда сходить в Уфе 15 февраля
Уфу хотят застроить малоэтажными домами
«Зря ругаете их, добрые люди»: уфимские маршрутчики спасли дальнобойщика из Астрахани
В Башкирии врачи рассказали, зачем наложили женщине на сломанное бедро кусок старой швабры