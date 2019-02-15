2019-02-15T13:49:30+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии выгнала пожилую маму жить в предбанник

Сама женщина живет в теплом доме
Рустем АХУНОВ
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Пенсионерку из Башкирии выгнали жить в предбанникПенсионерку из Башкирии выгнали жить в предбанник
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В Стерлитамаке местная жительница выгнала 82-летнюю маму жить в холодный предбанник.

С пожилой женщиной местные волонтеры познакомились на рынке. Разговорившись с бабушкой, девушка-доброволец узнала, что несчастная пенсионерка вынуждена жить в бане, тогда как ее взрослая дочь с другом живут в теплом доме.

Портал «UfacityNews» со ссылкой на волонтеров сообщества «Ковчег» сообщает, что взрослая дочь продала дом бабушки, соврав, что будет ухаживать за пожилой мамой.

Чтобы помочь бабушке, сейчас волонтерам нужна квалифицированная юридическая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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