2019-02-16T16:54:27+03:00
Общество

Уфимца возмутило поведение молодой мамы

Девушка возила ребенка в тележке для продуктов
Рустем АХУНОВ
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Уфимка возила ребенка в тележке для продуктовУфимка возила ребенка в тележке для продуктов
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Уфимца возмутило поведение молодой мамы, которая возила ребенка в тележке для продуктов.

Необычную картину заснял житель Уфы в одном из столичных супермаркетов. Он выложил фотографии, на которых молодая мама выбирает продукты, в то время как ребенок лежит в тележке для продуктов, словно мешок с продуктами.

- Как вам такое? – спросил Евгений З. у пользователей социальных сетей.

По всей видимости, мама в этот момент была слишком занята выбором картофеля для вечернего супа. К слову, малыша такое необычное поведение матери, ничем не смущало. По словам очевидцев, ребенок мирно спал в своеобразной «колыбели» и не плакал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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