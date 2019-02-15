2019-02-15T18:23:38+03:00
Происшествия

Житель Башкирии украл 30 тысяч рублей и сигареты

Мужчину задержали полицейские
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии поймали жулика, укравшего сигаретыВ Башкирии поймали жулика, укравшего сигареты
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В Мелеузовском районе местный житель украл из магазина 30 тысяч рублей и сигареты.

К полицейским обратилась сотрудница магазина. Женщина рассказала, что неизвестный ночью забрался в киоск и вытащил оттуда 30 тысяч рублей наличными и несколько блоков сигарет. На место выехали полицейские.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Оказалось, что любителем поживиться чужим добром был 29-летний местный ранее уже судимый мужчина. Жулик только что освободился из тюрьмы и решил вновь заняться криминалом. Задержанный признался в совершении преступления.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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