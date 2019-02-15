Житель Башкирии украл 30 тысяч рублей и сигареты
Мужчину задержали полицейские
В Башкирии поймали жулика, укравшего сигареты
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В Мелеузовском районе местный житель украл из магазина 30 тысяч рублей и сигареты.
К полицейским обратилась сотрудница магазина. Женщина рассказала, что неизвестный ночью забрался в киоск и вытащил оттуда 30 тысяч рублей наличными и несколько блоков сигарет. На место выехали полицейские.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Оказалось, что любителем поживиться чужим добром был 29-летний местный ранее уже судимый мужчина. Жулик только что освободился из тюрьмы и решил вновь заняться криминалом. Задержанный признался в совершении преступления.
По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU