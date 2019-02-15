2019-02-15T12:11:53+03:00
Происшествия

В Уфе бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика

Случай произошел на территории школы №79
Рустем АХУНОВ
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В Уфе стая собак искусала школьникаВ Уфе стая собак искусала школьника
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В уфимском микрорайоне Черниковка бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика.

По данным уфимского Управления гражданской защиты, неприятный инцидент произошел на территории спортивной площадки школы №79. По неизвестным пока причинам, несколько бездомных собака искусали проходившего пятиклассника. Вскоре на место приехали медики.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь, привили от бешенства и передали родителям. Сейчас мальчик находится дома.

Вскоре власти района передали заявку на отлов животных в автохозяйство по уборке города. По адресу, где собаки искусали мальчика, сотрудники муниципальной организации отловили четырех бродячих псов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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