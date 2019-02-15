В Уфе бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика
В уфимском микрорайоне Черниковка бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика.
По данным уфимского Управления гражданской защиты, неприятный инцидент произошел на территории спортивной площадки школы №79. По неизвестным пока причинам, несколько бездомных собака искусали проходившего пятиклассника. Вскоре на место приехали медики.
Врачи оказали пострадавшему первую помощь, привили от бешенства и передали родителям. Сейчас мальчик находится дома.
Вскоре власти района передали заявку на отлов животных в автохозяйство по уборке города. По адресу, где собаки искусали мальчика, сотрудники муниципальной организации отловили четырех бродячих псов.
ИСТОЧНИК KP.RU