«Мы боролись за больницу, но потеряли ее»: жители Башкирии вынуждены ездить за 80 километров, если заболеют
Жители Кармаскалинского района Башкирии просят вернуть им Бузовьязовскую больницу, которую закрыли еще в 2017 году по указу Рустэма Хамитова. Медучреждение обслуживало 7500 человек (из них 1000 детей) из 28 населенных пунктов. Теперь все они вынуждены ездить в Кармаскалинскую центральную районную больницу.
- У нас в больнице был и терапевт, и педиатр, и врач-акушер. Долго мы боролись за больницу, но так и потеряли ее, - говорит уроженец села Миннихан Абдеев. – Я написал письмо Хабирову от имени всех жителей, меня направили в минздрав, где прокомментировали, что поликлинику закрыли, потому что в Кармаскалинской районной больнице более хорошие условия для сельчан – кабинет с УЗИ, ФГДС, реаниматологи, хирурги. Это, может быть, и так, но ведь теперь ездить туда надо. Для некоторых это очень далеко – одни вынуждены ездить за 80 километров.
Также местного жителя в минздраве уверили в том, что закрытие больницы согласовано с местными жителями на основании протокола.
- Это же полный бред, понимаете! – говорит Абдеев. – Просто абсурд, разве местные жители будут отказываться от своей больницы, чтобы ездить за десятки километров.
Местные не сдаются и всеми силами пытаются вернуть лечебницу.
ИСТОЧНИК KP.RU