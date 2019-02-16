«Мы боролись за больницу, но потеряли ее»: жители Башкирии вынуждены ездить за 80 километров, если заболеют

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-16T16:42:27+03:00

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Жители Кармаскалинского района Башкирии просят вернуть им Бузовьязовскую больницу, которую закрыли еще в 2017 году по указу Рустэма Хамитова. Медучреждение обслуживало 7500 человек (из них 1000 детей) из 28 населенных пунктов. Теперь все они вынуждены ездить в Кармаскалинскую центральную районную больницу.

- У нас в больнице был и терапевт, и педиатр, и врач-акушер. Долго мы боролись за больницу, но так и потеряли ее, - говорит уроженец села Миннихан Абдеев. – Я написал письмо Хабирову от имени всех жителей, меня направили в минздрав, где прокомментировали, что поликлинику закрыли, потому что в Кармаскалинской районной больнице более хорошие условия для сельчан – кабинет с УЗИ, ФГДС, реаниматологи, хирурги. Это, может быть, и так, но ведь теперь ездить туда надо. Для некоторых это очень далеко – одни вынуждены ездить за 80 километров.

Также местного жителя в минздраве уверили в том, что закрытие больницы согласовано с местными жителями на основании протокола.

- Это же полный бред, понимаете! – говорит Абдеев. – Просто абсурд, разве местные жители будут отказываться от своей больницы, чтобы ездить за десятки километров.

Местные не сдаются и всеми силами пытаются вернуть лечебницу.

ИСТОЧНИК KP.RU