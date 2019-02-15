Следователи проверят, почему жительницу Башкирии отказались класть в больницу с переломом бедра
В Кушнаренковском районе проводится проверка в центральной районной больнице по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, речь идет об отказе в госпитализации 83-летней пенсионерки с переломом шейки бедра. Медики наложили на место перелома кусок старой швабры и отправили домой.
Лишь после огласки в СМИ ей предоставили палату, в ближайшие дни сделают операцию. Сами врачи комментируют, что пострадавшей никто не отказывал в госпиталищации.
- Следователям предстоит опросить женщину, лиц ее сопровождавших и сотрудников медучреждения, изучить медицинскую документацию, а также установить иные обстоятельства, - прокомментировали в следкоме.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU