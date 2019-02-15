2019-02-15T10:39:05+03:00
Происшествия

Следователи проверят, почему жительницу Башкирии отказались класть в больницу с переломом бедра

Врачи установили на месте перелома кусок старой швабры
Эльвина АПАРИНА
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В Кушнаренковском районе проводится проверка в центральной районной больнице по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, речь идет об отказе в госпитализации 83-летней пенсионерки с переломом шейки бедра. Медики наложили на место перелома кусок старой швабры и отправили домой.

Лишь после огласки в СМИ ей предоставили палату, в ближайшие дни сделают операцию. Сами врачи комментируют, что пострадавшей никто не отказывал в госпиталищации.

- Следователям предстоит опросить женщину, лиц ее сопровождавших и сотрудников медучреждения, изучить медицинскую документацию, а также установить иные обстоятельства, - прокомментировали в следкоме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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