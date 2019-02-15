2019-02-15T10:22:02+03:00
Общество

Депутаты Башкирии хотят ужесточить наказание за фиктивную прописку

Народные избранники выступили с новой инициативой
Рустем АХУНОВ
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Депутаты из Башкирии хотят ужесточить наказание за фиктивную пропискуДепутаты из Башкирии хотят ужесточить наказание за фиктивную прописку
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Депутаты Курултая Башкирии намерены ужесточить уголовное наказание за фиктивную прописку граждан.

Народные избранники предложили добавлять к наказанию исправительные работы на срок до одного года или обязательные работы на срок до 360 часов. Сейчас за подобное нарушение предусмотрены штрафы на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

- На практике чаще всего назначаются штрафы, но в случае злостного нарушения он может быть заменен другим наказанием, за исключением лишения свободы, - отметил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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