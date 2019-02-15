22-летний депутат из Башкирии купил 2 гектара земли в Крыму и попал в центр международного скандала

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-15T13:28:33+03:00

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Житель Нефтекамска Эльвир Н. попал в центр международного политического скандала, купив участок в Крыму у украинского дипломата.

Участок в Сакском районе республики Крым площадью в 20 тысяч квадратных метров 22-летний на тот момент житель Башкирии честным образом приобрел за 4 700 000 рублей у некого господина Шевченко. Сделка устроила всех, поэтому никаких дополнительных вопросов у сторон в ноябре 2017 года не возникло. По всей видимости, молодой человек намеревался использовать участок для ведения бизнеса.

Однако вскоре выяснилось, что таинственный господин Шевченко оказался послом Украины в Канаде. Учитывая сложные отношения России и Украины, местные власти и СМИ тут же окрестили дипломата предателем Родины – мужчина официально сотрудничал с властями Крыма при оформлении сделки купли-продажи, и даже заплатил в рублях кадастровые платежи, сообщает портал «Вести-Укр». Вполне вероятно, что после такой сделки дипломат может потерять работу.

Любопытно, что молодой человек из Башкирии, купивший дорогой участок, сам близок к политике. Согласно информации из открытых источников, в 2015 году он участвовал в выборах депутатов Кузбаевского сельсовета от партии «Единая Россия». На сайте сельсовета есть отчеты о доходах и недвижимости молодого человека за 2015 и 2016 годы. Согласно ним, у Эльвира Н. только небольшая квартира в безвозмездном использовании. За 2017 и 2018 годы депутат о своих доходах не отчитался. Как сообщили позже в сельсовете, он ушел с должности депутата в декабре 2017 года, как раз после той самой сделки в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU