2019-02-15T09:34:39+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 15 февраля

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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Фото: Дочь звезды национальной эстрады Айдара Галимова - Айгиза пошла по стопам отца. Фото: Марат МУЛЮКОВФото: Дочь звезды национальной эстрады Айдара Галимова - Айгиза пошла по стопам отца. Фото: Марат МУЛЮКОВ
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НА КОНЦЕРТ

В клубе "XI" (ул.50-летия Октября, 19) выступает группа "Калинов мост". Большой праздничный концерт будет посвящен 50-летнему юбилею бессменного фронтмена группы Дмитрия Ревякина. (16+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 700 - 1800 руб.

В баре-ресторане "Дорогая, я перезвоню..." ( Гостиный двор, Верхнеторговая площадь, 1) можно послушать участников нового уфимского проекта "Nikto Ne Kruche", среди которых младшая дочь звезды национальной эстрады Айдара Глимова - Айгиза , уроженец Нигерии Black C, вокалистки Латиша Муллахметова , Данил Хакимов и ударник Виталий Мальгин. (18+)

Начало в 23.00

Вход свободный.

В Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58 ) сегодня выступает органист из Германии Филипп Крист. В программе органные произведения Баха, Букстехуде, Мендельсона-Бартольди. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 400 - 1200 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79 ) сегодня покажут комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетто "Дом для сумашедших". (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200 - 700 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) можно посмотреть лирическую комедию "На кисельном берегу". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 160 - 700 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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