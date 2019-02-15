2019-02-15T09:15:37+03:00
Общество

Уфу хотят застроить малоэтажными домами

С инициативой выступил строительный блок администрации столицы
Рустем АХУНОВ
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В Уфе начнут строить малоэтажные домаВ Уфе начнут строить малоэтажные домаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Власти Уфы хотят застроить городом малоэтажными домами.

Необычную идею руководство башкирской столицы озвучило во время заседания градостроительного совета. Дело в том, что в некоторых районах Уфы строить большие дома невыгодно, или вовсе опасно. Взамен многоэтажкам строители хотят возвести в столице порядка 3 тысяч малоэтажных домов – до 3 этажей.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что при планировке и мезжевании участков необходимо учитывать множество факторов – транспортных, социальных и инженерных. В противном случае, например, дети новоселов могут оказаться без школ или детских садиков.

Также мэр подчеркнул, что покупатели участков не смогут изменить вид целевого использования земель. Напомним, что такие проблемные ситуации возникали в местах, где уфимцы начинали строить таунхаусы – дома, рассчитанные сразу на несколько семей, хотя по документам территория к этому подготовлена не была. В таких районах попросту не хватало объектов социальной инфраструктуры – больниц, школ и дошкольных учреждений.

Точных сроков начала строительства в мэрии не назвали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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