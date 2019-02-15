В Башкирии врачи рассказали, зачем наложили женщине на сломанное бедро кусок старой швабры

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-15T09:12:19+03:00

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Врачи Кушнаренковской больницы, в которой 83-летней пенсионерке наложили на сломанное бедро кусок старой швабры, прокомментировали инцидент. Как сообщает издание «360», поначалу медики отрицали данный факт.

- Нет, я не в курсе, - ответила заместитель главврача Гузель Г.

- Можно ведь любой отрезок несгибаемый взять. Будь то палочка, будь то пластик, будь то линейка. Главное, чтобы он выполнял свою роль, — уточнил хирург Ленар Б.

Также сотрудники медучреждения заявили, что они не отказавали бабушке в госпитализации. Сразу же после того, как случай получил огласку во многих СМИ, ее положили в нормальную палату, и на днях сделают операцию. Кусок той самой швабры родственники бабушки сохранили в качестве доказательства, несмотря на то, что медики пытались забрать его обратно.

Напомним, что местная жительница обратилась в больницу с переломом бедра. Здесь ей отказали в госпитализации, наложили на ногу старую швабру и отправили домой. Внучка женщины подняла общественность и рассказала о вопиющем случае журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU