2019-02-15T08:53:34+03:00
Происшествия

Уфимца приговорили к 13 годам за жестокое убийство

Вердикт вынесла коллегия присяжных
Рустем АХУНОВ
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В Уфе коллегия присяжных решила судьбу жестокого убийцыВ Уфе коллегия присяжных решила судьбу жестокого убийцы
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В Уфе местного жителя приговорили к 13 годам за жестокое убийство бездомного.

Известно, что случай произошел еще в мае 2014 года. Житель села Базилеевка поругался с местным бродягой. Мужчина не взял бездомного на работу, и обвинил в краже инструмента. После этого он приказал другому наемному рабочему избить несчастного до бессознательного состояния.

После этого мужчины отнесли бездомного до берега реки Уфимки, где пострадавший начал приходить в себя. Тогда уфимец приказал рабочему убить бродягу. Тело изверги выбросили в реку. Через некоторое время всех фигурантов уголовного дела задержали.

Убийца ходатайствовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. После выяснилось, что он заставил некоторых свидетелей дать ложны показания. Учитывая последнее, все члены коллегии признали мужчину виновным, и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы.

Любопытно, что это первый случай в Башкирии, когда присяжные рассматривали дело районного масштаба. До этого такую практику использовали только в Верховном суде республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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