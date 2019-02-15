Молодого уфимца будут судить за обман полицейских

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-15T12:55:05+03:00

Молодой уфимец обманул полицейских, чтобы не платить пошлину за потерю паспорта

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В Уфе 20-летний парень обманул полицейских, чтобы не платить пошлину за потерю паспорта.

Любопытная история произошла в Уфе в начале февраля. 20-летний молодой человек обратился к стражам порядка с просьбой найти человека, якобы укравшего у него сумку с паспортом и кошельком. На место, где произошло «преступление» выехала оперативная группа.

Вскоре полицейские начали изучать записи камер видеонаблюдения, установленных рядом с местом происшествия. Затем они начали опрашивать возможных свидетелей. К этому моменту молодой человек начал нервничать и путаться в показаниях. В итоге он признался, что недавно он потерял паспорт. А полицейских парень обманул, дабы не платить пошлину за утерю паспорта.

Полицейские такой смекалки не оценили, и возбудили уголовное дело по факту ложного доноса.

ИСТОЧНИК KP.RU