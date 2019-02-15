2019-02-15T08:26:28+03:00
Общество

Радий Хабиров презентовал Башкирию Дмитрию Медведеву

Врио рассказал премьеру об инвестиционных проектах
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров рассказал Дмитрию Медведеву от потенциале республикиРадий Хабиров рассказал Дмитрию Медведеву от потенциале республики
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Радий Хабиров рассказал Дмитрию Медведеву об инвестиционном потенциале Башкирии.

Встреча врио главы республики и премьера прошла в рамках инвестиционного форума в Сочи. Хабиров лично рассказал Дмитрию Медведеву, в каких сферах может развиваться республика при условиях поддержки инвесторов. Наиболее перспективные темы – агро-промышленный комплекс, транспорт и дорожное хозяйство.

Медведеву понравилась карта специальных площадок, на которой потенциальные инвесторы смогут подобрать участок или проект для вложений. Помимо этого, на карте указаны места добычи полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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