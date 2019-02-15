В Башкирии водитель сбил восьмилетнего лыжника и скрылся

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-15T07:28:15+03:00

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Вчера вечером, 14 февраля, в поселке Приютово Белебеевского района произошло ДТП с участием пешехода.

Как рассказали в ГИБДД по РБ, неустановленный водитель на улице Свердлова сбил восьмилетнего мальчика, который шел в попутном направлении на лыжах. Третьеклассник получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Автомобилист предпочел скрыться с места аварии, не оказав помощь ребенку.

Госавтоинспекция Башкирии обращается с просьбой к очевидцам происшествия сообщить любую имеющуюся информацию по данному факту в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU