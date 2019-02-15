На трассе Уфа-Оренбург столкнулись шесть машин, пострадал ребенок
Сейчас на месте работают полиция и другие службы
фото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:
Сегодня рано утром, 15 февраля, в столице Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошла массовая авария с участием шести машин.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП случилось в направлении Уфы. Столкнулись попутные «Chevrolet Aveo», «Hyundai Accent», «Lada Priora», «Kia Rio», «Niva» и «Lifan».
В происшествии пострадала трехлетняя девочка из «Chevrolet», с различными травмами ребенка доставили в больницу.
Сейчас на месте работают полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, также устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU