2019-02-15T07:17:16+03:00
Происшествия

На трассе Уфа-Оренбург столкнулись шесть машин, пострадал ребенок

Сейчас на месте работают полиция и другие службы
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Сегодня рано утром, 15 февраля, в столице Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошла массовая авария с участием шести машин.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП случилось в направлении Уфы. Столкнулись попутные «Chevrolet Aveo», «Hyundai Accent», «Lada Priora», «Kia Rio», «Niva» и «Lifan».

В происшествии пострадала трехлетняя девочка из «Chevrolet», с различными травмами ребенка доставили в больницу.

Сейчас на месте работают полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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