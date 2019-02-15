2019-02-15T07:10:24+03:00
Общество

В уфимской колонии впервые женился осужденный

Молодоженам прочитали никах
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

В День Святого Валентина в исправительной колонии строго режима, что находится в Шакше, провели никах.

Осужденный на 10 лет за убийство женился на своей возлюбленной, которая вот уже несколько лет его ждет, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение». Новоиспеченные супруги уже жили вместе, но их разделила тюрьма.

- Жили в гражданском браке. Здесь нахожусь с 2013 года. Мы с ней знакомы с 2002 года, жили на свободе с ней. Посещает меня постоянно, и мы с ней решили по мусульманским традициям узаконить свои отношения, - сказал Азамат Э.

Сейчас его жена Динара находится в положении – в апреле у пары должен родиться ребенок. Такой вот итог коротких свиданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии водитель сбил восьмилетнего лыжника и скрылся
На трассе Уфа-Оренбург столкнулись шесть машин, пострадал ребенок
Рената Литвинова опубликовала в «Инстаграм» архивные фотографии Земфиры
В 2018 году в Башкирии привили от бешенства 806 человек
В Уфе осудят 31-летнего сотрудника банка за коммерческий подкуп
В Уфе родились ягнята-близнецы
В Стерлитамаке столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2115, есть пострадавшие
Уфимец отправится на 13 лет в тюрьму за подстрекательство и пособничество в убийстве
За долги у уфимца отобрали дорогой внедорожник
В Башкирии чиновница незаконно «подарила» супругу земельный участок
«Салават Юлаев» всухую уступил владивостокскому «Адмиралу»
В Башкирии инвесторы построят шесть молочных и мясных комплексов
О Боже, сегодня уже 14-ое!
Сумма ущерба от пожара в автоцентре в Уфе составила 15 млн рублей
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обращением жителей Сибая и действиями местного мэра
«Я ничего не понимаю»: состояние матери двоих детей, больной раком, из Башкирии ухудшается с каждым днем
У уфимца отобрали «Рендж Ровер» из-за долгов в 5,5 млн рублей