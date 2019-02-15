В уфимской колонии впервые женился осужденный

СЕГОДНЯ 07:10 2019-02-15T07:10:24+03:00

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В День Святого Валентина в исправительной колонии строго режима, что находится в Шакше, провели никах.

Осужденный на 10 лет за убийство женился на своей возлюбленной, которая вот уже несколько лет его ждет, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение». Новоиспеченные супруги уже жили вместе, но их разделила тюрьма.

- Жили в гражданском браке. Здесь нахожусь с 2013 года. Мы с ней знакомы с 2002 года, жили на свободе с ней. Посещает меня постоянно, и мы с ней решили по мусульманским традициям узаконить свои отношения, - сказал Азамат Э.

Сейчас его жена Динара находится в положении – в апреле у пары должен родиться ребенок. Такой вот итог коротких свиданий.

ИСТОЧНИК KP.RU