2019-02-14T17:18:15+03:00
Общество

За долги у уфимца отобрали дорогой внедорожник

Теперь должник горько пожалеет, что раньше не исполнил решение суда
Яна Базекина
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Фото: УФССП по РБФото: УФССП по РБ
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В Уфе судебные приставы арестовали и изъяли у местного жителя автомобиль Range Rover за долг более 5,5 миллионов рублей.

Оказалось, что мужчина занял у индивидуального предпринимателя 4 миллиона рублей, но не расплатился в указанный срок, и бизнесмен обратился в суд. Суд постановил выплатить всю сумму плюс проценты – в итоге долг вырос до 5,5 миллионов.

Поняв, что должник по-прежнему не торопится возвращать деньги, истец отправился к судебным приставам. Те выяснили, что у должника есть в собственности элитный внедорожник, после чего установили его местонахождение и арестовали иномарку.

- Автомобиль должника будет реализован, а вырученные средства перечислены взыскателю в счет погашения долга, - уточнили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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