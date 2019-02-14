Уфимец отправится на 13 лет в тюрьму за подстрекательство и пособничество в убийстве

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-14T18:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе вынесли приговор 56-летнему местному жителю, обвиняемому в подстрекательстве и пособничестве в убийстве.

Как выяснилось в ходе суда, в мае 2014 года к жителю деревни Базелевки обратился мужчина без определенного места жительства с просьбой устроить его на работу. Владелец участка грубо отказал ему, обвинив в краже рабочих инструментов с предыдущего места работы. Вспыхнул скандал, и злоумышленник приказал своему работнику избить бродягу.

От ударов несчастный потерял сознание. Решив, что он умер, мужчины отволокли его тело к берегу Уфимки, но в этот момент потерпевший стал приходить в сознание. Решив довести начатое до конца, душегубы ударили его несколько раз палкой по голове, а потом выбросили тело в реку.

Обвиняемый свою вину не признал и настаивал на суде с участием присяжных, в надежде убедить их в своей невиновности. Родственники убийцы также в голос утверждали, что в тот день мужчина находился дома в городе. Но позже одна из свидетелей призналась, что дала ложные показания под давлением родных обвиняемого.

- Коллегия из шести присяжных единодушно признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения при назначении наказания, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU