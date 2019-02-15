«Зря ругаете их, добрые люди»: уфимские маршрутчики спасли дальнобойщика из Астрахани
Дальнобойщик из Астрахани, слегший в уфимскую больницу, поблагодарил местных водителей автобусов.
Необычная история приключилась в башкирской столице неделю назад. Через Уфу домой возвращался дальнобойщик Евгений З. В районе Зеленой рощи мужчина почувствовал резкую боль в животе. Он остановил машину на улице Авроры, и встал на «аварийки».
Через несколько минут мимо проехала маршрутная «Газелька». Водитель автобуса решил проверить, что случилось с водителем грузовика. Оказалось, что у Евгения образовалась грыжа живота. Случайный знакомый помог водителю оставить тяжелую машину на стоянке автобусов, а после довез его до больницы №22.
В итоге водитель из Астрахани провел в больнице целую неделю. Все это время его коллеги-маршрутчики приглядывали за фурой. Узнав, что уфимцы часто ругают водителей автобусов, Евгений удивился.
- Зря вы ругаете водителей автобусов, они добрые люди. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне – это водители маршруток с «конечкой» на Авроры, 6. Очень добрые и отзывчивые парни! – рассказал Евгений.
Сейчас с дальнобойщиком все порядке – медики помогли мужчине. Утром в четверг он выехал домой в Астрахань.
ИСТОЧНИК KP.RU