2019-02-14T15:30:44+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» всухую уступил владивостокскому «Адмиралу»

Все три шайбы были забиты в первом периоде – 3:0
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: ХК "Адмирал"Фото: ХК "Адмирал"
Изменить размер текста:

«Салават Юлаев» продолжает свое выездное турне по Дальнему Востоку. Первый из двух спаренных матчей против «Адмирала» у подопечных Николая Цулыгина откровенно не получился.

Все решилось уже в первом периоде, когда хозяева забили подряд три безответных гола. Их авторами стали Воронин, Полак и Глазачев.

В дальнейшем «юлаевцы» выровняли игру, но все попытки огорчить Красоткина оказались неудачными. Владивостокский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности и оформил шатаут.

Напомним, что в дальневосточный выезд «Салават Юлаев» отправился не оптимальным составом. В поездку были включены хоккеисты «Толпара» и «Тороса». Например, матч во Владивостоке стал дебютным для молодого вратаря Даниила Тарасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За долги у уфимца отобрали дорогой внедорожник
В Башкирии чиновница незаконно «подарила» супругу земельный участок
В Башкирии инвесторы построят шесть молочных и мясных комплексов
О Боже, сегодня уже 14-ое!
Сумма ущерба от пожара в автоцентре в Уфе составила 15 млн рублей
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обращением жителей Сибая и действиями местного мэра
«Я ничего не понимаю»: состояние матери двоих детей, больной раком, из Башкирии ухудшается с каждым днем
У уфимца отобрали «Рендж Ровер» из-за долгов в 5,5 млн рублей
В Башкирии нашли тело мужчины в уличном туалете
В эти выходные в Уфе пройдут ярмарки выходного дня
Мужчина, представлявшийся главой ГИБДД Башкирии, предстанет перед судом
«Посажу, чтобы неповадно было девочек обижать»: уфимская проститутка рассказала подробности конфликта с нигерийцем
26-летнюю жительницу Башкирии лишили жизненно важных медицинских изделий
Ее мужа заставили проходить полиграф: в Уфе четвертый месяц ищут Людмилу Саитгалееву
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
В Башкирии откроется центр по подготовке нянь
В Башкирии врачи отказали женщине в госпитализации: ей наложили гипс из старой швабры
В Башкирии 37-летний водитель ПАЗа сбил девушку на «зебре»
В Уфе на поиски бесследно пропавшей женщины вышли водолазы
В уфимском микрорайоне Максимовка открылась новая амбулатория
Власти Башкирии задумали реконструкцию уфимского аэропорта
Проблема смога в Сибае вышла на федеральный уровень: минпророды России организует рабочую группу
Стало известно, какие пары в Башкирии чаще всего разводятся
Житель Уфы хотел взыскать с управляющей компании 45 миллионов по фальшивым документам
Уфимец задолжал 8 миллионов рублей налогов
Обслуживать платные парковки в Уфе будет муниципальный оператор
В Уфе хирурги пришили женщине ампутированную кисть
В Башкирии из пожара спасли двух пенсионеров