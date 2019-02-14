«Салават Юлаев» всухую уступил владивостокскому «Адмиралу»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-14T15:30:44+03:00

Все три шайбы были забиты в первом периоде – 3:0

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«Салават Юлаев» продолжает свое выездное турне по Дальнему Востоку. Первый из двух спаренных матчей против «Адмирала» у подопечных Николая Цулыгина откровенно не получился.

Все решилось уже в первом периоде, когда хозяева забили подряд три безответных гола. Их авторами стали Воронин, Полак и Глазачев.

В дальнейшем «юлаевцы» выровняли игру, но все попытки огорчить Красоткина оказались неудачными. Владивостокский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности и оформил шатаут.

Напомним, что в дальневосточный выезд «Салават Юлаев» отправился не оптимальным составом. В поездку были включены хоккеисты «Толпара» и «Тороса». Например, матч во Владивостоке стал дебютным для молодого вратаря Даниила Тарасова.

ИСТОЧНИК KP.RU