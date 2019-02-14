«Салават Юлаев» всухую уступил владивостокскому «Адмиралу»
«Салават Юлаев» продолжает свое выездное турне по Дальнему Востоку. Первый из двух спаренных матчей против «Адмирала» у подопечных Николая Цулыгина откровенно не получился.
Все решилось уже в первом периоде, когда хозяева забили подряд три безответных гола. Их авторами стали Воронин, Полак и Глазачев.
В дальнейшем «юлаевцы» выровняли игру, но все попытки огорчить Красоткина оказались неудачными. Владивостокский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности и оформил шатаут.
Напомним, что в дальневосточный выезд «Салават Юлаев» отправился не оптимальным составом. В поездку были включены хоккеисты «Толпара» и «Тороса». Например, матч во Владивостоке стал дебютным для молодого вратаря Даниила Тарасова.
ИСТОЧНИК KP.RU