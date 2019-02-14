2019-02-14T16:30:52+03:00
Происшествия

В Башкирии чиновница незаконно «подарила» супругу земельный участок

Она обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге
Эльвина АПАРИНА
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38-летняя председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и Янаулу обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

Известно, что в 2016 году ее супруг подал заявление о получении разрешения на покупку земельного участка для строительства жилого дома в микрорайоне «Южный» Янаула. Его включили в список претендентов на заключение договора купли-продажи земельного участка, который был выставлен на аукцион.

Чиновница, используя служебное положение, изготовила протокол заседания комиссии, и сделала победителем своего мужа.

Затем она составила фиктивное платежное поручение, что якобы ее супруг внес 270 тысяч рублей в качестве платы за вышеуказанный земельный участок.

В 2017 году данный факт вскрылся, и стала проводиться проверка.

Злоумышленница, с целью скрыть возникший конфликт интересов и избежать увольнения, изготовила подложный договор купли-продажи земельного участка, согласно которому ее супруг заключил договор не с ней, а с главой администрации города Янаула. Введя в заблуждение государственного регистратора территориального органа Россреестра, попросила ее заверить подложный договор своей печатью и подписью.

Женщина признала вину в совершенном преступлении, вскоре она предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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