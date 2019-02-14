В Башкирии инвесторы построят шесть молочных и мясных комплексов
На все это потратят 30 миллиардов рублей
.Фото: Евгений АРСЮХИН
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14 февраля Радий Хабиров «заработал» для Башкирии более 35 миллиардов рублей. Инвесторы заключат с республикой несколько контрактов на большие суммы.
Так, вскоре в регионе появится шесть комплексов – молочных и мясных. Одно из предприятий откроют в Ермекеевском районе уже до конца текущего года. На ее строительство будет выделено три миллиарда рублей.
В пресс-службе главы региона сообщили, что комплекс рассчитан на 2 800 голов крупного рогатого скота. Они смогут производить 22,7 тысячи тонн сырого молока в год.
Позже появятся еще четыре фермы – в Белебеевском, Бижбулякском и Ермекеевском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU