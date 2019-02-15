2019-02-15T06:18:46+03:00
Происшествия

В Уфе осудят 31-летнего сотрудника банка за коммерческий подкуп

Мужчину задержали с поличным
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии перед судом предстанет 31-летний сотрудник банка. Он подозревается в коммерческом подкупе.

Как сообщили в следкоме РБ, в декабре 2018 года мужчина, в обязанности которого входило взыскание просроченной задолженности в судебном порядке с физических лиц, предложил одной должнице, заплатить ему 60 тысяч, чтобы тот посодействовал в том, чтобы суд вынес решение в пользу женщины.

Сотрудник пообещал не являться на судебные заседания в качестве представителя банка, не предоставлять доказательства и не препятствовать рассмотрению дела.

Уфимка сначала согласилась, а потом обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали с поличным после получения денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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