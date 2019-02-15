В Уфе осудят 31-летнего сотрудника банка за коммерческий подкуп
В столице Башкирии перед судом предстанет 31-летний сотрудник банка. Он подозревается в коммерческом подкупе.
Как сообщили в следкоме РБ, в декабре 2018 года мужчина, в обязанности которого входило взыскание просроченной задолженности в судебном порядке с физических лиц, предложил одной должнице, заплатить ему 60 тысяч, чтобы тот посодействовал в том, чтобы суд вынес решение в пользу женщины.
Сотрудник пообещал не являться на судебные заседания в качестве представителя банка, не предоставлять доказательства и не препятствовать рассмотрению дела.
Уфимка сначала согласилась, а потом обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Злоумышленника задержали с поличным после получения денег.
ИСТОЧНИК KP.RU