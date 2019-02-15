В 2018 году в Башкирии привили от бешенства 806 человек

СЕГОДНЯ 06:43 2019-02-15T06:43:44+03:00

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В прошлом году в целях профилактики 806 человек поставили прививку от бешенства. Такие данные привели в Роспотребнадзоре. Отметим, что это 100% от плана.

Прививки ставили в основном те, чья деятельность связана с с риском заражения вирусом бешенства. Среди них охотники, почтальоны и ветеринары.

За медицинской помощью в 2018 году обратились 11 055 человек, всех их покусали животные.

- Обращаемость, в сравнении с 2017 годом, снизилась на 1,7%. От диких животных пострадали 79 человек, из них детей до 17 лет – 16 человек, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU