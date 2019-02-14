Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обращением жителей Сибая и действиями местного мэра
Жалобы жителей Сибая на тяжелую экологическую ситуацию в городе дошли до Кремля. Дмитрий Песков прокомментировал обращение сибайцев, сообщают «РИА Новости».
- Безусловно, видели. Собственно, сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации, - сказал Песков.
Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что в Кремле не слышали о том, что мэр Сибая Рустем Афзалов назвал того, кто обратился в правительство РФ, «козлом».
- Нет, этого не слышали. Наверное, если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобное высказывание, - высказался Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU