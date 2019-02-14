Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обращением жителей Сибая и действиями местного мэра

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-14T14:05:39+03:00

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Жалобы жителей Сибая на тяжелую экологическую ситуацию в городе дошли до Кремля. Дмитрий Песков прокомментировал обращение сибайцев, сообщают «РИА Новости».

- Безусловно, видели. Собственно, сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации, - сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что в Кремле не слышали о том, что мэр Сибая Рустем Афзалов назвал того, кто обратился в правительство РФ, «козлом».

- Нет, этого не слышали. Наверное, если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобное высказывание, - высказался Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU