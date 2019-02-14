«Я ничего не понимаю»: состояние матери двоих детей, больной раком, из Башкирии ухудшается с каждым днем

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-14T14:45:25+03:00

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Стало известно о состоянии 27-летней Ирины Долженковой больной раком из Нефтекамска. Новости не утешительные – матери двоих детей хуже с каждым днем.

Подруга Гульназ рассказала, что Ирина почти все время спит, практически ничего не ест – лишь пару ложек йогурта.

- Взгляд туманный, отстраненный. С большим трудом можно разобрать, что она хочет сказать, речь невнятная, иногда невпопад. Сил нет даже чтобы бутылочку с водой держать.Даже рот не слушается, тяжело даже йогурт глотать. Говорит «я ничего не понимаю», - говорит девушка.

Сейчас Ирина лежит в больнице в селе Куяново вместе со своей мамой, у них двухместная палата. Родные надеются, что Ирине станет лучше, и ее отвезут в Уфу в онкоцентр.

- Сегодня утром сама захотела встать в туалет, но упала на колени. Сама с большим трудом, но смогла позвонить мужу, - продолжает Гульназ.

Напомним, что о своем диагнозе Ирина узнала в прошлом году. Ей сразу поставили четвертую стадию рака шейки матки. У нее удалили все женские органы, но по всему организму уже пошли метастазы. Уже год женщина пытается победить болезнь ради двух своих дочек.

ИСТОЧНИК KP.RU